США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой - советник Трампа по нацбезопасности

Советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пообещал, что США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.

"Соединенные Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу", - написал Д.Болтон в твиттере.

Д.Трамп 1 мая заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал президент США в твиттере.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил Д.Трамп.

Между тем, госсекретарь Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро ранее пояснил, почему США озабочены вопросом восстановления демократии в Венесуэле.

По его словам, Америке нужны другие демократические государства, которые готовы к вовлечению в свободную торговлю, а также для предотвращения возможного роста потока мигрантов в США.

"Америка также серьезно заинтересована в том, чтобы враждебные ей страны, стремящиеся к созданию рисков для США, такие, как Куба, как Россия, не располагали плацдармом буквально в сотнях миль от наших берегов", - подчеркнул М.Помпео.

В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, добавил госсекретарь США.

По его утверждению, "мощный аппарат сил безопасности Кубы защищает Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) там, где он прячется".

М.Помпео отметил, что кубинцы "проникли в Венесуэлу глубоко".

"Они контролируют экономику, разграбили страну. Они потребовали, чтобы Венесуэла предоставляла Кубе скидку на нефть в течение многих лет, нанося вред венесуэльскому народу", - заявил американский госсекретарь.