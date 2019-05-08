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ТЭК 08.05.2019 09:24

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2020г на 300 тыс. б/с

Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 300 тыс. б/с - с 13,1 млн б/с до 13,4 млн б/с, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) США.

Оценка добычи нефти США на 2019 год не приводится. В предыдущем месяце EIA прогнозировало этот показатель на уровне 12,4 млн б/с.

По последней оценке EIA, добыча США в 2018 году составляла 10,9 млн б/с.

По оценкам EIA, мировые запасы жидких углеводородов в апреле были немного ниже среднего пятилетнего уровня.

EIA повысило прогноз добычи на 2020 год благодаря увеличению прогноза цен в 2019 году и 2020 годах на $5 за баррель - до $70 и $68 за баррель соответственно.

В свою очередь прогноз цены повышен за счет увеличения риска недопоставок нефти на мировой рынок, в частности, со стороны Венесуэлы и Ирана - в отношении обеих стран США ввели санкции, результатом которых является снижение нефтедобычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]