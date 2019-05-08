Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2020г на 300 тыс. б/с

Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 300 тыс. б/с - с 13,1 млн б/с до 13,4 млн б/с, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) США.
Оценка добычи нефти США на 2019 год не приводится. В предыдущем месяце EIA прогнозировало этот показатель на уровне 12,4 млн б/с.
По последней оценке EIA, добыча США в 2018 году составляла 10,9 млн б/с.
По оценкам EIA, мировые запасы жидких углеводородов в апреле были немного ниже среднего пятилетнего уровня.
EIA повысило прогноз добычи на 2020 год благодаря увеличению прогноза цен в 2019 году и 2020 годах на $5 за баррель - до $70 и $68 за баррель соответственно.
В свою очередь прогноз цены повышен за счет увеличения риска недопоставок нефти на мировой рынок, в частности, со стороны Венесуэлы и Ирана - в отношении обеих стран США ввели санкции, результатом которых является снижение нефтедобычи.
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