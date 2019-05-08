Siemens выделит в самостоятельную компанию подразделение GP, планирует его листинг в 2020г

Германский промышленный концерн Siemens AG объявил о планах выделения в полностью независимую компанию подразделения Gas and Power (GP), предлагающего технологии и решения для нефтегазовой отрасли и энергетики, с ее последующим листингом.
Siemens намерен отдать новой компании свою долю в Siemens Gamesa Renewable Energy SA (SGRE), составляющую в настоящее время 59%, говорится в пресс-релизе концерна.
В результате будет создана компания с торговым оборотом порядка 30 млрд евро и штатом из 80 тыс. сотрудников.
Листинг GP запланирован на сентябрь 2020 года.
Siemens собирается остаться якорным инвестором новой компании с долей, которая в обозримом будущем будет составлять чуть менее 50%.
"Siemens продолжит поддерживать новую компанию, например, за счет профессиональных услуг подразделения Financial Services, своей сети сбыта и сохранения в ее пользовании бренда Siemens", - отмечается в пресс-релизе.
Решение о выделении подразделения GP в самостоятельную компанию единогласно одобрено членами наблюдательного совета Siemens и, как ожидается, будет утверждено на собрании акционеров, которое может пройти в июне 2020 года.
GP является одним из самых слабых подразделений Siemens, заказы и рентабельность которого снижались в последнее время.
Основой бизнеса Siemens в сфере промышленных решений в будущем станут направления "Цифровое производство" (Digital Services) и "Умная инфраструктура" (Smart Infrastructure).
Программы Siemens, нацеленные на увеличение производительности, как ожидается, позволят ей сократить ежегодные расходы на 2,2 млрд евро к 2023 году.
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