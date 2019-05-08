США, РФ и ОПЕК компенсируют потери нефти Ирана, но запоздало, прогноз цены нефти повышен - Минэнерго США

США рассчитывают, что некоторые страны - члены ОПЕК и Россия в ближайшие месяцы компенсируют потери добычи и экспорта иранской нефти на рынке, но сначала дождутся июньского решения ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) США.

EIA прогнозирует, что добыча нефти в США в 2020 году вырастет до 13,4 млн б/с благодаря более высокому прогнозу цен на нефть, которые имеют отложенный эффект на добычу.

Согласно оценке EIA, добыча ОПЕК в 2019 году в среднем составит 30,3 млн б/с, что на 1,7 млн б/с меньше, чем в 2018 году, а в 2020 году упадет до 29,8 млн б/с. Управление ожидает, что сильнее всего упадет добыча нефти в Венесуэле и Иране, но падение будет в основном компенсировано производством других стран, включая членов ОПЕК, в течение предстоящих месяцев. Так, ожидается рост добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и России, хотя эти страны будут, вероятно, ждать июньской встречи (ОПЕК+), чтобы принять какое-либо решение относительно роста добычи.

Впрочем, подчеркивает EIA, увеличение добычи указанными странами, а также США займет несколько месяцев для полной реализации, а прекращение поставок из Ирана, вероятно, произойдет в течение недель.

С учетом этого запоздалого ответа EIA ожидает, что средние запасы нефти в мире упадут во втором и третьем кварталах на 0,4 млн б/с, поэтому для третьего и четвертого кварталов EIA повысило прогноз цены Brent до $73 за баррель, что выше предыдущего прогноза на $5 за баррель.

В 2020 году цена упадет до $67 за баррель за счет медленного наращивания запасов.

EIA прогнозирует, что в 2019 году мировые запасы нефти снизятся на 0,2 млн б/с, а в 2020 году вырастут на 0,1 млн б/с.

По оценкам EIA, запасы жидких углеводородов стран ОЭСР по состоянию на конец апреля были немного ниже среднего пятилетнего уровня.

Более высокие прогнозные цены на нефть в данном отчете также отражают возросший геополитический риск. Беспорядки в Венесуэле обуславливают крайне неопределенную ситуацию, которая может одномоментно подорвать оставшуюся там добычу нефти. Даже если продолжающиеся беспорядки в стране не вызывают дополнительных сбоев в добыче, EIA прогнозирует, что добыча в Венесуэле продолжит значительно снижаться до 2020 года. Такая же ситуация в Ливии: хотя недавние боевые действия в стране к настоящему моменту не повлияли на инфраструктуру добычи или экспорта нефти, гражданские беспорядки значительно увеличили риск сбоев.