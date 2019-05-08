Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 мая ЦБА установил 1,9049 манат/1EUR (7 мая - 1,9063 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 мая установил 0,026 манат/1RUB (7 мая - 0,0261 манат/1RUB).

А.Мамедов