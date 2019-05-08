Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $70,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду после резкого снижения накануне, вызванного опасениями инвесторов по поводу успеха американо-китайских переговоров в торговой сфере.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 подорожали на $0,4 (0,57%) - до $70,28 за баррель. На торгах во вторник их цена упала на $1,36 (2,91%) и составляла на закрытие $69,88 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,49 (0,8%) - до $61,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,85 (1,37%), до $61,40 за баррель.
Падение цен на нефть во вторник подстегнули заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (08:01 ).
Эти заявления были сделаны накануне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, который стартует в среду. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, глава китайской делегации, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ все же будет присутствовать на переговорах.
По мнению некоторых экспертов, объявленное повышение пошлин стоит рассматривать как переговорную тактику американской стороны, стремящейся усилить давление на Пекин. Следовательно, подписание торгового соглашения между странами все еще возможно в ближайшие дни.
Основное внимание рынка теперь переключилось на данные о запасах топлива в США. Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 2,81 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в среду, и эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем - на 1,9 млн баррелей.
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