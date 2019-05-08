Иран сокращает обязательства в рамках СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.
Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.
Ранее сообщалось, что Иран готовится объявить об ответных действиях в связи с выходом США из СВПД.
Ожидается, что президент Ирана Хасан Рухани 8 мая выступит с заявлением и озвучит дальнейшие шаги Тегерана.
Азербайджан и Индия готовят соглашение о взаимной реадмиссии
Минтруда и IFC подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда
СЕ и ЕС до 2022 года окажут содействие Баку в борьбе с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджан
Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 1,2%, капитализацию – на 5,9%
Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+
Санкции США в отношении Ирана не сильно повлияют на рынок нефти – глава Минэнерго Азербайджана
В Азербайджане в I квартале штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 23 млн манатов
"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР