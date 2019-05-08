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Инфраструктура и тендеры 08.05.2019 09:46

Автостоянка на территории 94 га будет построена в Сумгайыте

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации по строительству автомобильной стоянки в городе Сумгайыт, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия составляет 260 манатов.

Согласно условиям опроса, победитель должен подготовить проектно-сметную документацию по строительству автомобильной парковки на территории 94,13 га по улице С.Вургуна, 1183.

Компании могут представить свои предложения до 13:00 17 мая 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 17 мая в 17:00.

Контактный телефон: (012) 488-80-65.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СУМГАЙЫТ, СХПП, СТОЯНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]