Страховщики Азербайджана в I квартале 2019г увеличили премии на 4%, сократили выплаты на 23%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в первом квартале 2019 года составили 201 млн 174,1 тыс. манатов, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 129 млн 947,5 тыс. манатов (спад на 17,3%) или 64,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 38 млн 516,7 тыс. манатов, по страхованию иному, чем жизнь - 91 млн 430,8 тыс. манатов.
По обязательным видам страхования премии в январе-марте 2019 года составили 71 млн 226,6 тыс. манатов (рост на 97,5%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по добровольному медицинскому страхованию (56,92 млн манатов), страхованию на дожитие (29 млн 55,1 тыс. манатов) и ОСАГО (20 млн 178,7 тыс. манатов).
За первый квартал 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 46 млн 234,4 тыс. манатов, что на 23,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 29 млн 912,1 тыс. манатов (спад на 32,7%) или 64,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 15 млн 170,1 тыс. манатов, по страхованию иному, чем жизнь – 14,742 млн манатов.
По обязательным видам страхования выплаты в январе-марте 2019 года составили 16 млн 322,3 тыс. манатов (рост на 2,9%).
На начало апреля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.
А. Мамедов
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