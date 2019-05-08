Казахстан потратит из бюджета по $19,18 тыс. на каждого кандидата в ходе президентской гонки - ЦИК

Расходы на одного кандидата в президенты Казахстана, покрываемые за счет республиканского бюджета, составят 7,3 млн тенге ($19,18 тыс.), следует из постановления Центральной избирательной комиссии республики, принятом в среду.

"Постановлением устанавливается размер расходов кандидата в президенты Республики Казахстан в объеме 7 млн 331 тыс. 200 тенге", - заявила секретарь ЦИК Сабила Мустафина на заседании комиссии.

По ее словам, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Из республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, а также транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

В свою очередь, избирательный фонд кандидата в президенты может также включать собственные средства кандидата и средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма не должна превышать 510 млн тенге ($1,34 млн).

Кроме того, в избирательный фонд кандидата входят также добровольные пожертвования граждан и организаций страны, общая сумма которых не превышает установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 15 тыс. раз, что составляет 637,5 млн тенге ($1,68 млн).

"Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета", - сказала секретарь ЦИК.

Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в президенты.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

В минувший понедельник Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты, за пост главы государства в ходе избирательной кампании поборются семь человек. Получить регистрацию ЦИК удалось действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который идет на выборы от партии власти "Нур Отан", писателю Садыбеку Тугелу от общественного объединения "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи"), председателю территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихову от федерации профсоюзов.

Кроме того, удостоверение кандидата в президенты Казахстана было выдано депутату мажилиса от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дание Еспаевой, главе казахстанского национального аграрного научно-образовательного центра Толеутаю Рахимбекову от партии "Ауыл", депутату мажилиса парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбылу Ахметбекову, политику и журналисту Амиржану Косанову от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" (Судьба нации).

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