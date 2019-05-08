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Регион 08.05.2019 10:06

Иран дал европейским участникам СВПД 60 дней на переговоры по выполнению соглашения - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Х.Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будет вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - сказал Х.Рухани.

Ранее Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]