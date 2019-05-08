Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.05.2019 10:09

Президент Ирана не считает приостановку выполнения некоторых обязательств по СВПД концом ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД, заявил в среду в эфире иранского телевидения, что эти шаги не являются "концом для соглашения".

Он сообщил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению соглашений по СВПД.

По его словам, на этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана. В частности будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. Если же они будет вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СВПД, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Иран дал европейским участникам СВПД 60 дней на переговоры по выполнению соглашения - Рухани Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США - президент Рухани Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана Американцы и сионисты виноваты в проблемах Ближнего Востока - президент Ирана Президент Франции попросил иранского коллегу не нагнетать напряженность в регионе Президент Ирана назвал США лидером мирового терроризма

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]