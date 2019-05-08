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Дальнее зарубежье 08.05.2019 11:31

Китай неожиданно сократил экспорт и увеличил импорт в апреле

Объем китайского экспорта снизился в апреле 2019 года, а объем импорта вырос, хотя аналитики прогнозировали противоположную динамику.

Экспорт в долларовом выражении сократился на 2,7% относительно апреля прошлого года, до $193,49 млрд. При этом объем импорта увеличился на 4%, до $179,65 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 3% и снижения второго на 2,1%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в апреле сократилось до $13,84 млрд по сравнению с пересмотренными $32,42 млрд в предшествующем месяце. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $34,56 млрд.

Сальдо внешнеторгового баланса, выраженное в юанях, упало до 93,57 млрд юаней с 219,69 млрд юаней при ожидавшемся сокращении до 216,75 млрд юаней.

Экспорт Китая в юанях в апреле увеличился на 3,1%, в то время как импорт повысился на 10,3%.

Профицит торгового баланса Китая в отношениях с США увеличился с $20,5 млрд в марте до $21,01 млрд в апреле. Китай сократил экспорт в Штаты в апреле на 13,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $31,4 млрд. Совокупный торговый оборот между странами снизился на 16,6% в годовом выражении.

Китай в прошлом месяце увеличил объем закупок товаров в России на 15,6% в годовом выражении, до $5,19 млрд. Экспорт в РФ повысился на 2,6%, до $3,72 млрд.

Поставки товаров из Китая в страны Евросоюза увеличились на 6,5%, до $33,77 млрд. Тем временем экспорт в Японию упал на 16,3%, до $10,27 млрд, в Южную Корею - на 7,6%, до $9,35 млрд, в Австралию - на 13,6%, до $3,33 млрд.

Экспорт алюминия и алюминиевой продукции из Китая снизился в апреле до 500 тыс. тонн с 550 тыс. тонн в марте, поставки стальной продукции остались на мартовском уровне в 6,33 млн тонн. Экспорт продуктов нефтепереработки уменьшился до 6,17 млн тонн с 7,21 млн тонн, однако в годовом выражении показатель подскочил на 16,4%.

Кроме того, Китай увеличил импорт угля в марте до 25,3 млн тонн с 23,48 млн тонн и сократил импорт железной руды до 80,77 млн тонн с 86,42 млн тонн. Закупки нефти повысились с 39,34 млн тонн до 43,73 млн тонн.

Импорт соя-бобов в прошлом месяце снизился на 7,9% в годовом выражении, до 7,64 млн тонн, однако вырос по сравнению с мартом (4,92 млн тонн).

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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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