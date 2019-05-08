Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 1,2%, капитализацию – на 5,9%
Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+
Санкции США в отношении Ирана не сильно повлияют на рынок нефти – глава Минэнерго Азербайджана
В Азербайджане в I квартале штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 23 млн манатов
"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Министр обороны Франции предупредила о возможности возобновления санкций против Тегерана
Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект о полном запрете разработки урана в стране
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР