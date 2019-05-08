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Внешняя политика 08.05.2019 10:28

Азербайджан и Германия в ходе межмидовских консультаций отметили значительный потенциал для расширения экономсотрудничества

Азербайджан и Германия в ходе очередного раунда межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Берлином.

Межмидовские политические консультации Азербайджан-Германия состоялись во вторник в Баку, сообщает МИД Азербайджан.

Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Берлин - уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

«Собеседники проанализировали текущее состояние связей между Азербайджаном и Германией, обсудили перспективы сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Баку и Берлином и деятельностью торгово-промышленной палаты Германии в Азербайджане», - сообщает пресс-служба МИД.

Х.Халафов и М.Зиберт отметили, что двустороннее экономическое сотрудничество имеет широкий потенциал.

В ходе встречи, стороны также детально обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «Х.Халафов высоко оценил поддержку Германией территориальной целостности Азербайджана и непризнание сепаратистского режима, установленного на оккупированных азербайджанских землях, и выразил благодарность за поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]