Азербайджан и Германия в ходе межмидовских консультаций отметили значительный потенциал для расширения экономсотрудничества

Азербайджан и Германия в ходе очередного раунда межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Берлином.

Межмидовские политические консультации Азербайджан-Германия состоялись во вторник в Баку, сообщает МИД Азербайджан.

Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Берлин - уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

«Собеседники проанализировали текущее состояние связей между Азербайджаном и Германией, обсудили перспективы сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Баку и Берлином и деятельностью торгово-промышленной палаты Германии в Азербайджане», - сообщает пресс-служба МИД.

Х.Халафов и М.Зиберт отметили, что двустороннее экономическое сотрудничество имеет широкий потенциал.

В ходе встречи, стороны также детально обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «Х.Халафов высоко оценил поддержку Германией территориальной целостности Азербайджана и непризнание сепаратистского режима, установленного на оккупированных азербайджанских землях, и выразил благодарность за поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде