СЕ и ЕС до 2022 года окажут содействие Баку в борьбе с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджан

Усилению борьбы с отмыванием денег и улучшению качества судебной системы в Азербайджане будет уделено внимание в рамках второго этапа совместной программы Совета Европы и Европейского Союза «Партнерство для эффективного управления», сообщает пресс-служба ЕС.

«На втором этапе программы «Партнерство для эффективного управления» в Азербайджане основное внимание будет уделено двум темам: усиление борьбы с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджане, повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Программа СЕ и ЕС «Партнерство для эффективного управления» предназначается для стран Восточного партнерства Евросоюза: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.

Реализация второго этапа программа охватит 2019-2021гг, общий бюджет этапа составляет 17,5 млн евро, 80% из которых предоставлены Евросоюзом, 20% - Советом Европы.

B 2015-2018гг в рамках «Партнерства ради хорошего управления» в Азербайджане были осуществлены 4 проекта, направленные на обеспечение свободы СМИ, повышение эффективности функционирования системы правосудия, применение Европейской конвенции по правам человека и прецедентного права Европейского суда по правам человека, усиление борьбы с отмыванием денег.

Р.Бабаев