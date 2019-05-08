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СНГ 08.05.2019 11:42

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в рамках предвыборной кампании в Казахстане

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в среду официально открыло миссию по наблюдению за проведением внеочередных выборов президента Казахстана, назначенных на 9 июня, сообщила глава миссии, посол Уршула Гацек.

По ее данным, основную команду миссии составляют 11 экспертов, находящихся в Нур-Султане. Кроме того, БДИПЧ запросило 24 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей из стран-участниц ОБСЕ.

"Хотелось бы подчеркнуть, что мы здесь по приглашению министерства иностранных дел Казахстана. Наша миссия здесь уже в десятый раз, наблюдали разные президентские и парламентские выборы. Что касается меня, это моя первая поездка в Казахстан. Для многих членов нашей команды, экспертов и аналитиков это первый визит в Казахстан", - сказала У.Гацек в ходе пресс-конференции в Нур-Султане.

"Мы приезжаем сюда с открытым видением, у нас нет предварительных идей касательно того, что мы увидим или ожидаем увидеть. Мы читали про работу, которая была проведена предыдущими миссиями (БДИПЧ), учли для своей работы", - добавила У.Гацек.

По словам главы миссии, в ближайшее время наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ проведут встречи с организациями, участвующими в выборах, кандидатами в президенты, их представителями, СМИ, гражданским обществом, а также членами Центризбиркома Казахстана.

Она напомнила, что наблюдатели будут следить за всем выборным процессом - проведением агитационных кампаний, деятельностью избирательных комиссий, исполнением нормативной базы и разрешением избирательных споров. Миссия будет вести мониторинг освещения избирательной кампании в СМИ. Первичный отчет о соответствии выборов обязательствам ОБСЕ будет представлен на следующий день после выборов.

"После дня выборов мы приготовим первичный отчёт, где наши впечатления, факты будут расписаны по предварительному периоду - до выборов и после выборов. И затем мы будем работать над окончательным отчётом, это займёт около двух месяцев. Это документ, который имеет важную цель - будет содержать целую серию рекомендаций, потому что мы наблюдали порядка 300 выборов в разных странах", - сообщила У.Гацек.

Она подчеркнула, что в отчете будут указаны все аспекты, касающиеся выборов, в том числе, будут ли в стране в это время проходить какие-то митинги.

"Финальный отчет миссии, достаточно большой документ, который включает в себя все аспекты и, конечно, мы упомянем обо всем, что мы наблюдали, если мы станем свидетелями того, что происходило. Так как мы оцениваем соответствие законодательству, один из аспектов, на который мы обращаем внимание, это свобода собрания, поэтому, конечно, мы будем обращать внимание на то, что происходит", - сказала У.Гацек.

Вместе с тем она уточнила, что иностранным наблюдателям миссия не рекомендует принимать участие в подобных мероприятиях.

"Мы обращаем внимание на то, что происходит, но мы хотим, чтобы наши наблюдатели не принимали участие в митингах. То есть если они будут наблюдать, то только с безопасной дистанции, безопасного расстояния", - сказала глава миссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ОБСЕ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]