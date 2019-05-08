Семь венесуэльских политиков предстанут перед судом за поддержку неудавшейся попытки переворота

Власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, передают в среду западные СМИ.
По данным изданий, соответствующее решение принял Верховный суд страны.
Ожидается, что в отношении депутатов будет начато уголовное расследование. В частности, им будет предъявлены обвинения в измене родине и в заговоре.
"Что будет дальше? Будет суд", - заявил глава Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Ранее стало известно, что власти Венесуэлы также лишат депутатской неприкосновенности тех представителей законодательной власти, кто принимал участие в недавней попытке переворота в стране.
30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.
На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.
Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке военного переворота были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, при организации провалившейся попытки переворота была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.
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