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Регион 08.05.2019 10:51

Зариф обвинил Вашингтон в блокировании усилий по реализации соглашения по иранскому атому

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду заявил, что

США блокируют усилия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Спустя год терпения, Иран прекращает те усилия (по реализации сделки - ИФ), которые невозможно продолжить из-за США. Наши действия находятся в рамках СВПД", - подчеркнул иранский министр.

"8 мая 2018 года США вышли из СВПД, нарушили резолюцию 2231, принудив остальных - в частности, "европейскую тройку", - сделать то же самое", - написал Дж.Зариф в Twitter.

При этом министр отметил, что у участников иранской сделки все меньше возможностей для того, чтобы изменить ситуацию.

Ранее Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, США, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]