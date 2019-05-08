Зариф обвинил Вашингтон в блокировании усилий по реализации соглашения по иранскому атому

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду заявил, что

США блокируют усилия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Спустя год терпения, Иран прекращает те усилия (по реализации сделки - ИФ), которые невозможно продолжить из-за США. Наши действия находятся в рамках СВПД", - подчеркнул иранский министр.

"8 мая 2018 года США вышли из СВПД, нарушили резолюцию 2231, принудив остальных - в частности, "европейскую тройку", - сделать то же самое", - написал Дж.Зариф в Twitter.

При этом министр отметил, что у участников иранской сделки все меньше возможностей для того, чтобы изменить ситуацию.

Ранее Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.