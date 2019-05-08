Число жертв взрыва в Пакистане возросло до пяти человек, более 20 ранены

По меньшей мере пять человек погибли, и еще 24 получили ранения в результате взрыва вблизи одной из старейших и самых популярных суфийских святынь в пакистанском городе Лахор, передает в среду индийский телеканал NDTV.

В полиции заявила, что до сих пор расследует причины взрыва, который произошел в священный для мусульман месяц Рамадан возле входных ворот для женщин в храме XI века Дата-Дарбар - одной из крупнейших суфийских святынь в Южной Азии.

Ранее в среду сообщалось о трех погибших и 15 раненых.

Высокопоставленный сотрудник полиции Мухаммед Ашфак заявил на пресс-конференции, что в результате взрыва погибли три полицейских, охранник и гражданское лицо, но подчеркнул, что причина взрыва остается расследованной.

В 2010 году, эта святыня подвергалась нападению террористов-смертников, в результате которого погибло более 40 человек.