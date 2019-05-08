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СНГ 08.05.2019 12:13

Семь туристов погибли под лавиной в республике Алтай - МЧС

Группа из девяти туристов из Новосибирской области пострадала при сходе лавины в республике Алтай, семеро из них погибли, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Алтай в среду.

"По предварительным данным, 6 мая, около 11 утра произошел сход лавины в районе южно-Чуйского хребта. В результате схода пострадал группа туристов из Новосибирской области - девять человек. Двое из них выжили и сообщили о гибели семерых человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-центре отметили, что сообщение о происшествии получили от пострадавших туристов только сегодня в связи с тем, что в местности нет сотовой связи.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МЧС, АЛТАЙ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]