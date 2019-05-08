Азербайджан сократил добычу нефти до 770 тыс. б/с – глава Минэнерго

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в настоящее время составляет 770 тыс. баррелей, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«В настоящее время среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане составляет 770 тыс. баррелей», - сказал П.Шахбазов в среду в Баку на заседании Национального нефтяного комитета Азербайджана.

Министр напомнил, что Азербайджан является активным участником процесса по стабилизации мировых цен на нефть.

"К сожалению, в настоящее время на цены на нефть в большей степени влияют ускоренное развитие технологий и вызовы, направленные на решение экологических задач, а так ряд геополитических факторов и конфликтов в мире, нежели фундаментальный фактор "спрос-предложение", - добавил он.

Как сообщалось ранее, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 799 тыс. баррелей.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова