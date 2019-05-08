Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект о полном запрете разработки урана в стране

Парламентарии Киргизии подготовили законопроект, предполагающий полный запрет на геологоразведку и добычу урановых руд в стране, инициатива, направленная на радиационную и экологическую безопасность, вынесена на общественное обсуждение.
"Депутаты нескольких парламентских фракций вынесли на общественное обсуждение законопроект "О запрещении деятельности, связанной с геолого-поисковыми, геологоразведочными работами, разработкой урановых и ториевых месторождений", - сообщили в среду "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.
Проект закона был представлен после выступлений местного населения и активистов против разработки в Иссык-Кульской области Кызыломпольской урановой площади, где находится месторождение урана Таш-Булак.
В проекте закона, опубликованном на официальном сайте парламента Киргизии, говорится, что документом предлагается ввести запрет на ведение деятельности, связанной с разработкой урановых, ториевых месторождений, а также запретить выдачу лицензий. Кроме того, с момента вступления закона в силу предполагается "отзыв и прекращение всех ранее выданных лицензий на ведение такой деятельности, независимо от срока действия, указанного в них".
Авторы законопроекта отмечают, что законопроект "направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, обеспечение радиационной и экологической безопасности".
30 апреля около 300 человек пришли к зданию парламента Киргизии на митинг Партии зеленых с призывом к властям запретить разработку урановых месторождений. На митинг собрались жители Бишкека, а также представители Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.
Участники митинга призвали привлечь к ответственности руководство Госкомитета Киргизии по энергетике, промышленности и недропользованию, выдавшего лицензию на разработку урана на Иссык-Куле, несмотря на то, что работы там были приостановлены в 1980-х годах.
Ранее в апреле акции протеста против разработки компанией "ЮрАзия" уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области провели местные жители. Под давлением общественности 22 апреля премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил приостановить работу на урановом месторождении, 29 апреля утром в социальных сетях появилась фотокопия решения Госкомитета по недропользованию, где говорится об отзыве у компании "ЮрАзия" лицензии на разработку и добычу урана на месторождении Таш-Булак.
Со своей стороны президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что уран в Иссык-Кульской области не будет.
"В тот период, когда мы готовимся к очередному туристическому сезону и наша жемчужина Иссык-Куль примет туристов, такой переполох и шумиху я бы оценил как злостное действие, направленное на подрыв сезона и развал туристической отрасли. Поэтому, обращаюсь к соотечественникам, гражданскому обществу, средствам массовой информации, что нет никаких оснований для беспокойства", - заявил президент Киргизии.
По данным правительства Киргизии, в настоящее время на разработку месторождений урана в стране выдано 20 лицензий.
Уран добывался в Киргизии в 1950-1970-х годах, затем работы были приостановлены, так как основные запасы были извлечены, а для разработки других месторождений требовались более сложные технологии. На юге и севере республики остались несколько десятков хвостохранилищ, для рекультивации которых республика привлекает средства доноров.
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