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Регион 08.05.2019 12:42

Министр обороны Франции предупредила о возможности возобновления санкций против Тегерана

Власти Франции могут вновь ввести ограничительные меры в отношении Ирана в том случае, если иранские власти не будут выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщила в среду министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Если Иран откажется от некоторых своих обязательств, на что указывает президент Хасан Рухани, то это может привести к новым санкциям", - сказала она в эфире французского телеканала BFM TV.

При этом Ф.Парли отметила, что Франция, её европейские партнёры считают важным сохранить действие СВПД.

По ее словам, в Париже также полностью отвергают ультиматум Ирана, который дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению соглашений по СВПД.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран на 60 дней останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана. В частности, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]