Министр обороны Франции предупредила о возможности возобновления санкций против Тегерана

Власти Франции могут вновь ввести ограничительные меры в отношении Ирана в том случае, если иранские власти не будут выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщила в среду министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Если Иран откажется от некоторых своих обязательств, на что указывает президент Хасан Рухани, то это может привести к новым санкциям", - сказала она в эфире французского телеканала BFM TV.

При этом Ф.Парли отметила, что Франция, её европейские партнёры считают важным сохранить действие СВПД.

По ее словам, в Париже также полностью отвергают ультиматум Ирана, который дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению соглашений по СВПД.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран на 60 дней останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана. В частности, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.