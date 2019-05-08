Генпрокуратура Казахстана предостерегает граждан от участия в незаконных митингах 9 мая

Генеральная прокуратура Казахстана накануне Дня Победы напомнила гражданам страны о недопустимости участия в несанкционированных митингах.

"В социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах. Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в среду.

В этой связи Генпрокуратура Казахстана обращает внимание "на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов". "Виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом", - отметили в ведомстве.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генпрокуратура "призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны".

В Казахстане 9 мая будут отмечать государственный праздник День Победы. В крупных городах страны пройдут шествия "Бессмертного полка". В Алматы ожидается участие в шествии около 120 тыс. человек.