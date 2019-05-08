Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.05.2019 13:03

Генпрокуратура Казахстана предостерегает граждан от участия в незаконных митингах 9 мая

Генеральная прокуратура Казахстана накануне Дня Победы напомнила гражданам страны о недопустимости участия в несанкционированных митингах.

"В социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах. Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в среду.

В этой связи Генпрокуратура Казахстана обращает внимание "на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов". "Виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом", - отметили в ведомстве.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генпрокуратура "призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны".

В Казахстане 9 мая будут отмечать государственный праздник День Победы. В крупных городах страны пройдут шествия "Бессмертного полка". В Алматы ожидается участие в шествии около 120 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, МИТИНГИ


Похожие новости


Назарбаев призвал надзорные органы обеспечить законность во время подготовки и проведения президентских выборов в Казахстане Беглый экс-зять Назарбаева задержан в Австрии по делу убийства топ-менеджеров "Нурбанка" - Генпрокуратура Казахстана В результате нейтрализации подозреваемых в терроризме обнаружены пять трупов - Генпрокуратура Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]