Азербайджан и Индия готовят соглашение о поощрении и защите инвестиций

Азербайджан заинтересован в экспорте ненефтяной продукции в Индию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев встретился с новоназначенным послом Индии в Баку Бавитлунгом Ванлалвавнвой, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Касаясь перспектив развития экономических отношений, министр отметил большой потенциал сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, АПК, туризме и подчеркнул возможности Азербайджана по экспорту ненефтяной продукции в Индию», - отмечается в сообщении.

Ш.Мустафаев также пригласил индийские компании воспользоваться благоприятными условиями для деятельности в промышленных парках на территории Азербайджана и призвал индийские компании к созданию СП с азербайджанскими компаниями.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане работают 230 компаний с индийским капиталом, инвестиции которых в экономику страны составили $1,2 млрд.

«По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Индией увеличился на 84%, а по итогам трех месяцев 2019 года он увеличился на 66% и достиг $300 млн»,- сказал Ш.Мустафаев.

Он также подчеркнул, что между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ш.Мустафаев также проинформировал индийского посла о проектах, реализуемых с участием Азербайджана, транзитных возможностях и преимуществах транспортных коридоров проходящих через территорию страны.

Б.Рустамбеков