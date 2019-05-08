Азербайджан и Индия готовят соглашение о поощрении и защите инвестиций

Азербайджан заинтересован в экспорте ненефтяной продукции в Индию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев встретился с новоназначенным послом Индии в Баку Бавитлунгом Ванлалвавнвой, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Касаясь перспектив развития экономических отношений, министр отметил большой потенциал сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, АПК, туризме и подчеркнул возможности Азербайджана по экспорту ненефтяной продукции в Индию», - отмечается в сообщении.
Ш.Мустафаев также пригласил индийские компании воспользоваться благоприятными условиями для деятельности в промышленных парках на территории Азербайджана и призвал индийские компании к созданию СП с азербайджанскими компаниями.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане работают 230 компаний с индийским капиталом, инвестиции которых в экономику страны составили $1,2 млрд.
«По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Индией увеличился на 84%, а по итогам трех месяцев 2019 года он увеличился на 66% и достиг $300 млн»,- сказал Ш.Мустафаев.
Он также подчеркнул, что между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Ш.Мустафаев также проинформировал индийского посла о проектах, реализуемых с участием Азербайджана, транзитных возможностях и преимуществах транспортных коридоров проходящих через территорию страны.
Б.Рустамбеков
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