AccessBank проведет внешний аудит по информационной безопасности и карточным транзакциям

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендеp объявлен на услуги внешнего аудита по информационной безопасности и карточным транзакциям.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 24 мая 2019 года.