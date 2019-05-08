Баку подал заявку на проведение 24-го Всемирного нефтяного конгресса WPC – Минэнерго

Баку претендует на проведение 24-го Всемирного нефтяного конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC), заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Азербайджан еще со времен СССР является активным участником мировой нефтяной промышленности. До сих пор в стране добыто 2 млрд 58 млн тонн нефти, из которых 746 млн тонн – после восстановления независимости. Теперь Баку выдвинул свою кандидатуру на проведение 24-го Всемирного Нефтяного Конгресса WPC", - сказал министр в среду в Баку на заседании Азербайджанского Национального нефтяного комитета.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, в свою очередь, сообщил, что страна-хозяйка 24-го Всемирного Нефтяного Конгресса WPC определится путем тайного голосования, которое состоится в Санкт-Петербурге в июне этого года. По его словам, конкурентами Азербайджана на проведение конгресса являются Канада, ОАЭ, Аргентина и Казахстан.

Общественное объединение «Азербайджанский национальный нефтяной комитет» учреждено в 2005 году, и в том же году на Конгрессе в Йоханнесбурге стал членом WPC.

WPC - некоммерческая организация, аккредитованная при ООН, целью которой является обеспечение глобальной площадки для обсуждения ключевых вопросов нефтяной и газовой промышленности ВНС был основан в г. Лондоне в 1933 г. Членами ВНС являются 65 стран мира, представляющих 96% общемирового производства и потребления нефти и газа.

Н.Аббасова