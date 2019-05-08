Лидерство в Азербайджане на страховом рынке в I квартале сохранили компании из PASHA Holding

Страховая компания "PASHA Sigorta" в I-ом квартале 2019 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Согласно данным палаты, премии PASHA Sigorta в отчетном периоде составили 64 млн 468,8 тыс. манатов или 32% всех взносов страховщиков за январь-март 2019 года.
В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в сегменте, не связанном со страхованием жизни, по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (31 млн 689,6 тыс. манатов), Ateshgah (10 млн 528,7 тыс. манатов), Meqa Sigorta (8 млн 624,3 тыс. манатов) и Ipek Yolu Sigorta (6 млн 836,5 тыс. манатов).
В сегменте страхования жизни в первом квартале 2019 года наибольший объем премий собрала СК "PASHA Heyat Sigorta" (39 млн 673 тыс. манатов).
Второе место по объему премий в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (9 млн 285,6 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (2 млн 579,3 тыс. манатов). Страховая компания Xalq Heyat Sigorta в отчетный период не собрала премий и не осуществила выплат.
В целом, на эти 8 компаний пришлось 173 млн 685,5 тыс. манатов или 86,3% всех премий страховщиков за отчетный период.
Среди страховых компаний в первом квартале наибольший объем выплат произвела СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 12 млн 489 тыс. манатов или 27% всех выплат страховщиков за отчетный период.
СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (2 млн 705 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (637,8 тыс. манатов).
СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования иное, чем жизнь (9 млн 43,8 тыс. манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: Ateshgah (4 млн 546 тыс. манатов), AtaSigorta (3 млн 477,6 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (2 млн 953 тыс. манатов) и AXA Mbask (2 млн 85,2 тыс. манатов).
В целом, эти 8 компаний выплатили 37 млн 937,5 тыс. манатов или 82,1% всех выплат страховщиков за отчетный период.
В целом, страховые компании PASHA Sigorta и PASHA Heyat Sigorta в I-ом квартале 2019 года собрали 51,8% всех премий по рынку, удельный вес компаний в выплатах составил 46,6%.
На конец марта 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.
А.Мамедов
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