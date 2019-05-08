Иран более не считает себя связанным условиями по продажам тяжелой воды - глава Организации по атомной энергии страны

Иран более не станет соблюдать условие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по продажам тяжелой воды, заявил в эфире иранского телеканала Press TV председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
"Мы постоянно производим тяжелую воду и до сих пор продавали ее в крупных объемах. С этого момента по распоряжению президента страны (Хасана Рухани - ИФ) мы не ограничены лимитом в 130 тонн. По условиям СВПД, мы должны продавать излишки тяжелой воды, и сохранять у себя только 130 тонн. Но с этого момента, мы больше не соблюдаем данное условие", - сказал А.-А.Салехи.
Согласно СВПД, "потребности Ирана в тяжелой воде оценены в объеме 130 тонн до ввода в эксплуатацию модернизированного исследовательского реактора в Араке".
Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.
"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.
Азербайджан и Индия готовят соглашение о взаимной реадмиссии
Минтруда и IFC подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда
СЕ и ЕС до 2022 года окажут содействие Баку в борьбе с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджан
Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+
Санкции США в отношении Ирана не сильно повлияют на рынок нефти – глава Минэнерго Азербайджана
Армения надеется договориться с Россией о цене на газ - Пашинян
В Азербайджане в I квартале штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 23 млн манатов
"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР