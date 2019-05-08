ОБСЕ призывает Таджикистан отказаться от блокировки соцсетей и информационных ресурсов в интернете

Властям Таджикистана следует восстановить доступ гражданам страны к веб-ресурсам, социальным сетям и СМИ в интернете, говорится в заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, опубликованном на сайте организации.

"Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам", - заявил А.Дезир.

"Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет", - отметил представитель ОБСЕ.

В заявлении представителя ОБСЕ говорится, что в течение последних десяти дней в Таджикистане периодически блокировались большинство социальных сетей и мессенджеров, заблокирован доступ к веб-сайтам таджикской службы "Радио Свобода" (Радио Озоди), и интернет-издания "Азия-Плюс".

Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) в конце апреля также призвали власти Таджикистана прекратить блокировку информационных ресурсов в интернете.

Таджикистан находится на 161 месте из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы, составленном "Репортерами без границ" в 2019 году.