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СНГ 08.05.2019 13:16

ОБСЕ призывает Таджикистан отказаться от блокировки соцсетей и информационных ресурсов в интернете

Властям Таджикистана следует восстановить доступ гражданам страны к веб-ресурсам, социальным сетям и СМИ в интернете, говорится в заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, опубликованном на сайте организации.

"Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам", - заявил А.Дезир.

"Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет", - отметил представитель ОБСЕ.

В заявлении представителя ОБСЕ говорится, что в течение последних десяти дней в Таджикистане периодически блокировались большинство социальных сетей и мессенджеров, заблокирован доступ к веб-сайтам таджикской службы "Радио Свобода" (Радио Озоди), и интернет-издания "Азия-Плюс".

Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) в конце апреля также призвали власти Таджикистана прекратить блокировку информационных ресурсов в интернете.

Таджикистан находится на 161 месте из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы, составленном "Репортерами без границ" в 2019 году.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОБСЕ, ИНТЕРНЕТ, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]