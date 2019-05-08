ГТК увеличил в январе-апреле перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 35%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-апреле 2019 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 391 млн 858,9 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-апреле 2018 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 27 млн 581,9 тыс. манатов. Таким образом, в первые четыре месяца 2019 года ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 35,4%.

За отчетный период 2019 года сборы по НДС составили 967 млн 778 тыс. манатов, акцизам – 96 млн 63,7 тыс. манатов, дорожному налогу - 13 млн 216,8 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 314 млн 800,4 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2019 год для ГТК определен в 3 млрд 702,6 млн манатов.

А.Мамедов