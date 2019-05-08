Минтруда и IFC подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) планируют подписать «Меморандум о взаимопонимании», сообщает пресс-служба МТСЗН.

«Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и старший региональный менеджер корпорации по Южному Кавказу и России Ян ван Бильсен обсудили двустороннее сотрудничество и его перспективы, а также проект Меморандума о взаимопонимании», - сказано в сообщении.

Я.Бильсен высказал поддержку IFC реформам, реализуемым в Азербайджане, в сферах труда, занятости и социальной защиты.

С.Бабаев отметил значение рекомендаций экспертов МФК в процессе подготовки необходимой институциональной базы по применению механизма контроля над рисками со стороны Госслужбы инспекции труда Азербайджана.

Р.Бабаев