Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 08.05.2019 11:57

Минтруда и IFC подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) планируют подписать «Меморандум о взаимопонимании», сообщает пресс-служба МТСЗН.

«Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и старший региональный менеджер корпорации по Южному Кавказу и России Ян ван Бильсен обсудили двустороннее сотрудничество и его перспективы, а также проект Меморандума о взаимопонимании», - сказано в сообщении.

Я.Бильсен высказал поддержку IFC реформам, реализуемым в Азербайджане, в сферах труда, занятости и социальной защиты.

С.Бабаев отметил значение рекомендаций экспертов МФК в процессе подготовки необходимой институциональной базы по применению механизма контроля над рисками со стороны Госслужбы инспекции труда Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: IFC, ТРУД, ИНСПЕКЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]