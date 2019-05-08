В Кабуле прогремел мощный взрыв - СМИ

Сильный взрыв произошел в Кабуле, сообщает в среду афганский телеканал Tolo News.

Телеканал уточняет, что взрыв прогремел близ управления генерального прокурора Афганистана.

По словам очевидцев, в районе взрыва также была слышна стрельба.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не приводится.