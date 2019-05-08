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Регион 08.05.2019 12:03

Полного выхода Ирана из ядерной сделки не планируется - глава МИД

Тегеран не собирается выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.

Ранее в этот день президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

Дальнейшие действия Ирана в полной мере будут предприняты в рамках СВПД, заявил по прилету в Москву глава МИД Ирана, слова которого приводят иранские СМИ.

При этом министр подчеркнул, что Иран "не выйдет из международного соглашения".

Основываясь на правах, предусмотренных пунктами 26 и 36 СВПД, которые касаются механизма разрешения споров, в случае невыполнения обязательств по ядерному соглашению любой страной другие участники сделки могут прекратить выполнение своих обязательств по СВПД в полной мере или частично, сказал глава МИД Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АТОМ, СДЕЛКА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]