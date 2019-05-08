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Дальнее зарубежье 08.05.2019 13:34

МИД КНР выступил за полное соблюдение иранской сделки

Стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому должны полностью придерживаться положений сделки, заявили в среду в МИД Китая.

"СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться", - говорится в документе.

Кроме того, в МИД КНР подчеркнули, что все стороны, подписавшие иранскую сделку, должны выполнять обязанность по ее выполнению.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]