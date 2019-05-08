Участники СВПД должны провести консультации после демарша Ирана - источник в Брюсселе

Ситуация с заявлением Ирана о прекращении выполнения им ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нуждается в изучении, заявил высокопоставленный европейский чиновник.
"Мы находимся в стадии оценки. Все остальное - спекуляции", - сказал он в среду в Брюсселе на условиях анонимности в ответ на вопросы журналистов.
По его словам, нужны консультации трех европейских участников СВПД - Великобритании, Германии, Франции, а также России и Китая, прежде чем делать заключения.
"Ближайшие дни покажут дальнейший ход событий", - отметил он.
Вопрос о выполнении Ираном СВПД будет затронут 13 мая на Совете ЕС по иностранным делам в обзоре актуальных международных событий, с которого начнется заседание. Однако источник не стал комментировать, последуют ли какие-либо выводы, повторив, что вопрос будет изучаться в ближайшие дни.
Он также уклонился от вопроса о том, будет ли подниматься эта тема на неформальном саммите ЕС в румынском Сибиу 9 мая.
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