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Регион 08.05.2019 12:05

Участники СВПД должны провести консультации после демарша Ирана - источник в Брюсселе

Ситуация с заявлением Ирана о прекращении выполнения им ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нуждается в изучении, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы находимся в стадии оценки. Все остальное - спекуляции", - сказал он в среду в Брюсселе на условиях анонимности в ответ на вопросы журналистов.

По его словам, нужны консультации трех европейских участников СВПД - Великобритании, Германии, Франции, а также России и Китая, прежде чем делать заключения.

"Ближайшие дни покажут дальнейший ход событий", - отметил он.

Вопрос о выполнении Ираном СВПД будет затронут 13 мая на Совете ЕС по иностранным делам в обзоре актуальных международных событий, с которого начнется заседание. Однако источник не стал комментировать, последуют ли какие-либо выводы, повторив, что вопрос будет изучаться в ближайшие дни.

Он также уклонился от вопроса о том, будет ли подниматься эта тема на неформальном саммите ЕС в румынском Сибиу 9 мая.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]