Азербайджан и Индия готовят соглашение о взаимной реадмиссии

Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов и посол Индии в Баку Бавитлунг Ванлалвавна обсудили проблемы, существующие в сфере миграции и шаги по их урегулированию, сообщает пресс-служба ГМС.

«На встрече состоялся обмен мнениями по проекту соглашения между Азербайджаном и Индией «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», - говорится в сообщении.

В.Гусейнов выразил удовлетворение существующим уровнем двустороннего сотрудничества между Баку и Дели в экономической, политической, образовательной, культурной и инвестиционной областях.

Р.Бабаев