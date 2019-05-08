Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2019 12:21

Девять человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва в центре Кабула получили ранения не менее девяти человек, сообщил в своем твиттере начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

"Девять раненных сразу же после взрыва на "скорой помощи" были доставлены в лечебные учреждения Кабула", - сообщил В.Меяр.

Вместе с тем начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщает, что взрыв прогремел в элитном районе афганской столицы Шахринав. Взрывное устройство сработало в 11:40 по местному времени (11:10).

"На место происшествия направлены спецподразделения полиции. В районе инцидента слышна стрельба", - сообщил Н.Рахими в своем твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В Кабуле прогремел мощный взрыв - СМИ Взрывы прогремели в Кабуле, шесть человек погибли, более 20 получили ранения - Минздрав Число жертв нападения на министерство соцзащиты в Кабуле превысило 40 человек В Кабуле при взрыве на избирательном участке один человек погиб, пять - получили ранения - ТВ Число жертв теракта в Кабуле достигло семи человек - СМИ Минздрав Афганистана сообщил о 26 погибших в теракте на западе Кабула

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]