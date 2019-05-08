Пашинян признал, что он не супер

Власть в Армении принадлежит народу, нельзя говорить, что в стране есть группа людей, стремящихся удержать ее любой ценой, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване в среду.

Он отметил, что в демократической стране "не может быть суперпремьерства". "Суперпремьерство - группа людей, которая пытается любой ценой удержать власть. Официально заявляю, в Армении у меня нет власти, власть принадлежит народу, а в стране, где власть принадлежит народу, суперпремьерства существовать не может", - заявил Н.Пашинян

Н.Пашинян отметил, что после смены власти в стране весной 2018 года правительство Армении добилось того, что в стране нет людей, имеющих привилегии перед законом, также никто из граждан не преследуется по политическим мотивам.

"Правительство руководствовалось принципом независимости судебной власти", - сказал он, отметив, что политические и гражданские права граждан защищены и полностью применимы, также обеспечено разделение судебной и исполнительной власти.

"В Республике Армения нет политзаключенных и преследуемых на политической основе людей", - сказал глава армянского правительства.