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Регион 08.05.2019 12:28

Пашинян признал, что он не супер

Власть в Армении принадлежит народу, нельзя говорить, что в стране есть группа людей, стремящихся удержать ее любой ценой, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване в среду.

Он отметил, что в демократической стране "не может быть суперпремьерства". "Суперпремьерство - группа людей, которая пытается любой ценой удержать власть. Официально заявляю, в Армении у меня нет власти, власть принадлежит народу, а в стране, где власть принадлежит народу, суперпремьерства существовать не может", - заявил Н.Пашинян

Н.Пашинян отметил, что после смены власти в стране весной 2018 года правительство Армении добилось того, что в стране нет людей, имеющих привилегии перед законом, также никто из граждан не преследуется по политическим мотивам.

"Правительство руководствовалось принципом независимости судебной власти", - сказал он, отметив, что политические и гражданские права граждан защищены и полностью применимы, также обеспечено разделение судебной и исполнительной власти.

"В Республике Армения нет политзаключенных и преследуемых на политической основе людей", - сказал глава армянского правительства.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЛАСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]