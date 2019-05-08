Украина завершила испытания блоков электростанций для синхронизации с энергосистемой Европы

Украина завершила цикл испытаний генерирующего оборудования ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы своей энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E), сообщает "Укрэнерго", оператор магистральных и межгосударственных ЛЭП Украины.

По данным "Укрэнерго", на протяжении трех месяцев было проведено девять типов испытаний на 11 блоках восьми электростанций страны. Результаты работы регулирующей аппаратуры будут переданы консорциуму системных операторов ENTSO-E с целью создания математической модели энергосистемы для моделирования ее работы и проведения исследований установившихся режимов и динамической устойчивости.

"Эти исследования в свою очередь позволят оценить возможность синхронной работы энергосистем Украины и Молдавии с ENTSO-E и на данном этапе определят необходимость дополнительных технических мероприятий для их интеграции", - отмечает "Укрэнерго".

Испытания проводились при консалтинговой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), в качестве консультанта выступила Энергетическая ассоциация США (USEA).

"Укрэнерго" ранее заявляла, что синхронизация с ENTSO-E существенно повысит устойчивость объединенной энергосистемы Украины, минимизирует ее зависимость от угольной генерации, откроет новые возможности для экспорта/импорта электроэнергии и повысит конкуренцию на внутреннем рынке.

В апреле 2018 года Украина и Молдавия подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдавии с ENTSO-E.

В июне 2017 года "Укрэнерго" подписала соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдавии с ENTSO-E. В июле соглашение вступило в силу.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий для присоединения энергосистемы страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года. Документ состоит из трех основных частей: списка требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем), перечня необходимых дополнительных исследований, "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.