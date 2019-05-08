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СНГ 08.05.2019 14:01

Общая память о войне должна укреплять стратегическое партнерство РФ и Белоруссии - Лукашенко

Общая память о Великой Отечественной войне должна содействовать укреплению стратегического партнерства РФ и Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко в поздравительном послании президенту РФ по случаю 74-й годовщины Победы.

"Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - подчеркнул глава государства.

"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину А.Лукашенко отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего", - проинформировали в пресс-службе главы белорусского государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]