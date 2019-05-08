Общая память о войне должна укреплять стратегическое партнерство РФ и Белоруссии - Лукашенко

Общая память о Великой Отечественной войне должна содействовать укреплению стратегического партнерства РФ и Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко в поздравительном послании президенту РФ по случаю 74-й годовщины Победы.

"Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - подчеркнул глава государства.

"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину А.Лукашенко отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего", - проинформировали в пресс-службе главы белорусского государства.