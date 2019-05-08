Армения надеется договориться с Россией о цене на газ - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на достижение взаимоприемлемых договоренностей с российской стороной о цене на поставки газа.

Обсуждения и переговоры по газовой тематике продолжаются, заявил Н.Пашинян на пресс-конференции в Ереване в среду.