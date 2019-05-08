Акция "Бессмертный полк", посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет в Бишкеке в День Победы, в шествии примет участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Президент С.Жээнбеков планирует 9 мая открыть шествие "Бессмертного полка" и вместе с горожанами пройти в колонне", - сообщили в среду "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

Впервые С.Жээнбеков принял участие в акции "Бессмертный полк" в 2018 году, тогда он нес в руках портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, который во время войны пропал без вести.

Организаторы акции в Бишкеке сообщили "Интерфаксу", что в четверг ожидается рекордное число участников шествия, интерес к нему в киргизской столице растет. Шествие "Бессмертного полка" стартует в южной части киргизской столицы, колонна пройдет более 7 км по центральным улицам города до площади Победы.

В ГУВД Бишкека "Интерфаксу" сообщили, что в столице Киргизии накануне празднования Дня Победы приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и правопорядка, сотрудники столичной милиции переведены на усиленный вариант несения службы.

По данным МВД Киргизии, в 2018 году в акции памяти в Бишкеке приняли участие до 45 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" также проходит во всех крупных городах Киргизии.