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СНГ 08.05.2019 14:10

Президент Киргизии 9 мая примет участие в акции "Бессмертный полк" в Бишкеке

Акция "Бессмертный полк", посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет в Бишкеке в День Победы, в шествии примет участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Президент С.Жээнбеков планирует 9 мая открыть шествие "Бессмертного полка" и вместе с горожанами пройти в колонне", - сообщили в среду "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

Впервые С.Жээнбеков принял участие в акции "Бессмертный полк" в 2018 году, тогда он нес в руках портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, который во время войны пропал без вести.

Организаторы акции в Бишкеке сообщили "Интерфаксу", что в четверг ожидается рекордное число участников шествия, интерес к нему в киргизской столице растет. Шествие "Бессмертного полка" стартует в южной части киргизской столицы, колонна пройдет более 7 км по центральным улицам города до площади Победы.

В ГУВД Бишкека "Интерфаксу" сообщили, что в столице Киргизии накануне празднования Дня Победы приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и правопорядка, сотрудники столичной милиции переведены на усиленный вариант несения службы.

По данным МВД Киргизии, в 2018 году в акции памяти в Бишкеке приняли участие до 45 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" также проходит во всех крупных городах Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, "БЕССМЕРТНЫЙ/ПОЛК"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]