Акция "Бессмертный полк", посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет в Бишкеке в День Победы, в шествии примет участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
"Президент С.Жээнбеков планирует 9 мая открыть шествие "Бессмертного полка" и вместе с горожанами пройти в колонне", - сообщили в среду "Интерфаксу" в аппарате главы государства.
Впервые С.Жээнбеков принял участие в акции "Бессмертный полк" в 2018 году, тогда он нес в руках портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, который во время войны пропал без вести.
Организаторы акции в Бишкеке сообщили "Интерфаксу", что в четверг ожидается рекордное число участников шествия, интерес к нему в киргизской столице растет. Шествие "Бессмертного полка" стартует в южной части киргизской столицы, колонна пройдет более 7 км по центральным улицам города до площади Победы.
В ГУВД Бишкека "Интерфаксу" сообщили, что в столице Киргизии накануне празднования Дня Победы приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и правопорядка, сотрудники столичной милиции переведены на усиленный вариант несения службы.
По данным МВД Киргизии, в 2018 году в акции памяти в Бишкеке приняли участие до 45 тыс. человек.
Акция "Бессмертный полк" также проходит во всех крупных городах Киргизии.
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