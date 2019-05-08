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ТЭК 08.05.2019 12:42

Санкции США в отношении Ирана не сильно повлияют на рынок нефти – глава Минэнерго Азербайджана

Санкции США в отношении экспорта иранской нефти не окажут серьезного влияния на рынок нефти, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Санкции США в отношении Ирана и отказ ряда стран от покупок иранской нефти конечно приведут к сокращению запасов нефти на рынке. В целом, как это повлияет на общий процесс сказать сложно, поскольку наблюдается снижение темпов роста мировой экономики с 3,6% до 3,1% и в то же время имеет место хоть и небольшой, но рост запасов нефти в странах ОЭСР. В целом считаю, что санкции не должны оказать какого либо радикального влияния на рынок", - сказал П.Шахбазов журналистам в среду.

Министр также сообщил, что Азербайджан находится в постоянном контакте со странами, играющими ведущую роль в формате ОПЕК+ в связи с ситуацией вокруг Ирана, включая Саудовскую Аравию .

"По имеющейся у нас информации Саудовская Аравия и ОАЭ до июня в одностороннем порядке не будут принимать каких-либо решений в отношении собственной нефтедобычи. С их стороны какие-то шаги будут предприняты только в зависимости от решений, принятых на министерской встречи ОПЕК+ в июне в Вене",- сказал он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]