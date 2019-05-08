Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+

Азербайджан с апреля начал выполнять свои обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Да, добились и мы выполняем", - сказал П.Шахбазов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя сокращение добычи нефти в Азербайджане.
Министр также сообщил, что в ходе министерской встречи в июне будут обсуждаться события, произошедшие на нефтяном рынке за минувший период и необходимые шаги для регулирования нефтяного рынка.
"Возможно, по итогам этих обсуждений на вторую половину текущего году будут приняты новые решения касательно добычи нефти. В зависимости от текущей ситуации на мировом рынке нефти решения могут быть связаны либо с сокращением нефтедобычи либо с ее увеличением",- отметил он.
Как сообщалось ранее, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 799 тыс. баррелей. При этом по условиям сделки ОПЕК+ в декабре 2018 года, Азербайджан должен был сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
Ранее П.Шахбазов заявил, что в настоящее время добыча нефти в Азербайджане составляет 770 тыс. б/с.
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года.
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.
Н.Аббасова
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