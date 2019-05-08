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ТЭК 08.05.2019 12:49

Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+

Азербайджан с апреля начал выполнять свои обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Да, добились и мы выполняем", - сказал П.Шахбазов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя сокращение добычи нефти в Азербайджане.

Министр также сообщил, что в ходе министерской встречи в июне будут обсуждаться события, произошедшие на нефтяном рынке за минувший период и необходимые шаги для регулирования нефтяного рынка.

"Возможно, по итогам этих обсуждений на вторую половину текущего году будут приняты новые решения касательно добычи нефти. В зависимости от текущей ситуации на мировом рынке нефти решения могут быть связаны либо с сокращением нефтедобычи либо с ее увеличением",- отметил он.

Как сообщалось ранее, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 799 тыс. баррелей. При этом по условиям сделки ОПЕК+ в декабре 2018 года, Азербайджан должен был сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Ранее П.Шахбазов заявил, что в настоящее время добыча нефти в Азербайджане составляет 770 тыс. б/с.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, НЕФТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]