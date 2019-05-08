Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 1,2%, капитализацию – на 5,9%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 марта 2019 года составляют 29 млрд 846,9 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-март 2019 года активы банков увеличились на 1,2%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 12 млрд 714,4 млн манатов (рост на 0,7% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 марта 2019 года составляет 4 млрд 313,7 млн манатов (рост в первом квартале на 5,9%).

Обязательства банков на начало апреля составляют 25 млрд 533,2 млн манатов (рост на 0,4%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 331,1 млн манатов (спад на 18,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-марте 2019 года составила 123,9 млн манатов против убытка в 55,9 млн манатов за аналогичный период 2018 года.

В январе-марте 2019 года процентные доходы банков составили 483,2 млн манатов (рост на 12,9% по сравнению с январем-мартом 2018г - ИФ), в том числе 342,9 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 145,2 млн манатов (рост на 26,8%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 140,7 млн манатов (спад на 7,4%), в том числе по депозитам – 93,1 млн манатов.

Непроцентные расходы банков составили 248,9 млн манатов (рост на 2,6%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-марта 2019 года составила 179,1 млн манатов (рост на 21,1%), выплаты по налогу на прибыль – 15,5 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 63,1 млн манатов.

На 31 марта 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец марта банки имеют 512 филиалов и 129 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 17,749 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 1,9%).

А.Мамедов