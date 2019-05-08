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Регион 08.05.2019 13:05

Иран готов вести консультации по СВПД, но даст жесткий ответ на любое безответственное действие, заявляют в Тегеране

Тегеран выражает готовность на всех уровнях продолжать консультации с оставшимися подписантами СВПД, но даст жесткий и незамедлительный ответ на любое безответственное действие, говорится в заявлении, распространенном в среду Высшим советом по национальной безопасности Ирана.

В документе отмечается, что приостановка выполнения некоторых обязательств по СВПД является мерой, необходимой "для защиты прав и возвращения к балансу" после решения Вашингтона о выходе из этой сделки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СВПД, ОБСУЖДЕНИЕ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]