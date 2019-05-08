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Регион 08.05.2019 13:06

Израиль не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие - Нетаньяху

Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, заявил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит интернт-портал израильской газеты "Йедиот ахронот".

"Сегодня утром, по дороге сюда, я услышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Мы продолжим сражаться с теми, кто намерен нас убить", - заявил Б.Нетаньяху в речи, посвященной Дню памяти Израиля, когда чтят память солдат армии обороны Израиля, павших в войнах страны.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]