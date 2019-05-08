Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с Днем победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
В.Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.
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