Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с Днем победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

В.Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.